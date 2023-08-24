Москва 24 августа 2023, 08:45 Набережную у станции БКЛ «Нагатинский Затон» благоустроят в Москве Собянин рассказал о благоустройстве набережной у «Нагатинского Затона» в Москве Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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Рядом со станцией метро «Нагатинский Затон» в Москве создадут новую пешеходную набережную. Построят мост протяженностью 220 метров, который свяжет станцию с улицей Речников, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Он отметил, что проект реализуют в несколько этапов. В первую очередь возведут пешеходный мост в форме полумесяца с теплой архитектурной подсветкой. Построят внутриквартальный проезд, а на Коломенской улице во время реконструкции создадут парковочные карманы. Установят два современных остановочных павильона общественного транспорта, а также обновят уличное освещение.

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Глава города добавил, что на пересечении улицы Коломенской с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для городского транспорта. На последнем этапе рабочие благоустроят набережную вдоль Москвы-реки и Нагатинского затона общей площадью 2,3 га. Новый прогулочный маршрут станет продолжением существующей Коломенской набережной. Специальная буферная зона отделит велосипедные и пешеходные дорожки. Пространство дополнят смотровыми площадками с лавочками и шезлонгами. Помимо этого, там появится небольшой амфитеатр для проведения мероприятий под открытым небом. На территории высадят деревья и разобьют газоны.

Ранее на севере Москвы благоустроили Базовский сквер. Там обновили тротуары и обустроили новые пешеходные маршруты.