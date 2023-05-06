Москва 06 мая 2023, 12:49 Концерты и спектакли о ВОВ пройдут на площадках фестиваля «Московская весна» РИА «Новости»

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Москвичей и гостей столицы пригласили на праздничные мероприятия в День Победы, которые состоятся на фестивале «Московская весна». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве до 9 мая на фестивальных площадках гости смогут увидеть интерактивные спектакли и услышать песни о героях и Победе, а также насладиться выступлениями творческих коллективов.

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Так, горожан приглашают послушать вокалистов Moscow Gospel Team на Коптевский бульвар 8 мая в 12:00, в 14:00 на Тверскую площадь и в 16:00 в Парк Горького. Группа продолжит свои выступления 9 мая в 12:00, но уже на улице Перерве, в 14:00 на Вешняковской улице и в 17:00 в сквере у Гольяновского пруда.

Исполнители из Russian Acapella Band выступят 8 мая в 13:00. Посетителям нужно прийти в сквер на улице Хачатуряна, в 15:00 на улицу Сухонскую, в 17:00 в проезд Серебрякова, а 9 мая в 12:00 на Матвеевскую улицу, в 14:00 на улицу Адмирала Руднева и в 16:00 на бульвар Дмитрия Донского.

Посмотреть программу песен о героях и Победе акапельной группы «Пятеrо» можно будет 8 мая в 12:00 на Городецкой улице, в 14:00 на Святоозерской улице, в 17:00 на Вешняковской улице, а также 9 мая в 13:00 в сквере у Гольяновского пруда, в 15:00 на площади Славы и в 17:00 на улице Перерве.

Послушать духовые инструменты в программе Art Music Brass Band гостей приглашают 8 мая в 15:00 на улицу Теплый Стан и 9 мая в 15:00 в Парк Горького.

На площадке фестиваля, расположенной на улице Адмирала Руднева, 8 мая в 15:00 и 9 мая представят спектакль «А зори здесь тихие». Эту же постановку можно будет увидеть в 15:00 на бульваре 16-го микрорайона Крюкова в ЗелАО.

На улице Теплый Стан 9 мая в 16:00 выступят артисты театра «Анкор». Они покажут спектакль «Агитбригада за Родину», а на Городецкой улице в это же время состоится концерт театра песни «Соловьи».

Интерактивный спектакль «Письма победы» от артистов театра Сергея Котюха пройдет 8 мая в 16:00 в сквере на улице Хачатуряна и 9 мая в 15:00 на улице Перерве.

На одноименный спектакль с актерами «Театра Т» можно прийти 8 мая в 15:00 на Ключевую улицу и в 16:00 на Сухонскую улицу, а 9 мая в 16:00 на Коптевском бульваре артисты будут участвовать в постановке «Рифмы — слова — память».