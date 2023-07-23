Москва 23 июля 2023, 13:08 Музыку сердца услышат гости Московского урбанистического форума Гостям Московского урбанистического форума покажут инструмент для создания музыки сердца Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Услышать и даже записать мелодию с помощью собственного сердца смогут посетители Московского урбанистического форума. О необычной инсталляции рассказали на сайте мэра столицы.

Инструмент для физического взаимодействия с музыкой представят гостям форума в Гостином дворе, в зоне интерактивных инсталляций, воспользоваться им можно будет с 1 августа по 10 сентября.

Реклама

Если прикоснуться к экрану инструмента, можно услышать биение своего сердца и даже создать с помощью него мелодию. Использовать установку одновременно могут несколько человек, добавляя в общую мелодию дополнительные партии. Полученный результат творчества можно будет скачать.

Ранее москвичам рассказали о футуристическом пространстве Московского урбанистического форума «Куб», где можно будет увидеть изменения, произошедшие в столице за 12 лет.