Москва 02 июля 2023, 10:03 Музыкальную детскую школу на улице Марии Ульяновой в Москве отремонтировали Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты закончили работы по капитальному ремонту в детской музыкальной школе на улице Марии Ульяновой. Обновление выполнили по единым требованиям к интерьерам московских образовательных учреждений искусств. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Здание в два этажа из кирпича с подвалом, площадь которого составляет 1434,2 квадрата, возвели по индивидуальному проекту в 1960 году. За 60 лет оно пришло в негодность. Во время ремонта в школе обновили стропильную систему и металлическую крышу, на чердаке обеспечили температурно-влажностный режим. Благодаря этому не будет теплопотерь и сосулек.

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Кроме того, укрепили дверные и оконные проемы, провели гидроизоляцию фундаментов, площадь которых превысила 430 квадратных метров. Фасад оборудовали вентиляцией с утеплением из негорючего материала. Также установили декоративную плитку на металлических направляющих. Заменили коммуникации, вентиляцию и кондиционеры. Отремонтировали входные группы и адаптировали их под маломобильных учащихся. Обустроили актовый зал, классы для индивидуальных и групповых занятий.

Ранее заммэра Бирюков сообщил, что работы в московском Новокутузовском тоннеле вышли на заключительный этап.