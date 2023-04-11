Москва 11 апреля 2023, 12:17 Мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки в ресторане «Вкусно — и точка» в Москве РЕН ТВ: мужчину ударили ножом в массовой драке в туалете «Вкусно — и точка» в Москве РИА «Новости»

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Мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки на юго-востоке Москвы. Раненого человека нашли в туалете ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» после завершения потасовки, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, массовая драка произошла на Зеленодольской улице вечером 10 апреля. В ней участвовали восемь человек.

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«Конфликт начался из-за того, что с потерпевшего потребовали деньги за регистрацию, а регистрация оказалась поддельной», — уточнил источник телеканала.

В результате пострадал 28-летний мужчина — его госпитализировали с ранением живота. Информации о его состоянии пока нет.

В ГУ МВД России по городу Москве рассказали «360», что проводят проверку. Сообщение о конфликте сотрудники получили 10 апреля через службу 02.

«В ходе изучения записей камер видеонаблюдения было установлено, что у одного из домов на Зеленодольской улице между гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку. До приезда сотрудников полиции граждане успели разойтись», — уточнили в ведомстве.

После драки в участок забрали несколько граждан, которые в ней участвовали. В результате административные протоколы выписали двум задержанным — за нарушение миграционного законодательства и мелкое хулиганство. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.