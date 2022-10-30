Мужчина провалился в глубокую яму и сломал ногу в Москве | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 16:05 Мужчина провалился в глубокую яму и сломал ногу в Москве Источник «360»: мужчина упал в глубокую яму и сломал ногу на юге Москвы РИА "Новости"

Читать 360tv в

Мужчина провалился в глубокую яму и сломал ногу на юге Москвы. По данным источника «360» в экстренных службах города, он упал на территории скейт-парка.

Известно, что москвич пострадал на улице Нагатинской. Сообщение об инциденте поступило 30 октября, в 14:39.

Реклама

«Мужчина упал в яму два-три метра глубиной, он сломал ногу», — рассказал источник.

Реклама

Он уточнил, что пострадавшему 30 лет. Врачи предварительно диагностировали ему перелом левой голени. Мужчину транспортировали на спинальном щите в карету скорой помощи, предварительно зафиксировав ногу.

Источник обратил внимание, что яма находилась на территории экстрим-парка.

Девочка сломала ногу во время катания на сломанной карусели в Хабаровском районе. Школьнице исполнилось 12 лет. Инцидент произошел в селе Краснореченское.

Ранее сообщалось, что петербуржец на иномарке упал в яму с кипятком в Кировском районе. Водитель Mercedes скончался в больнице, у мужчины было обожжено больше 84% тела. Брат пострадавшего рассказал подробности трагедии «Невским новостям».