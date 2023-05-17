Москва 17 мая 2023, 18:51 Мужчина на электровелосипеде сбил десятилетнюю девочку в Москве Прокуратура: на юго-западе Москвы мужчина на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку РИА «Новости»

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Десятилетний ребенок попал в больницу после того, как на него наехал мужчина на электровелосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

На улице Маршала Савицкого в Юго-Западном административном округе столицы в среду, 17 мая, 25-летний молодой человек на электровелосипеде марки «Аймико» сбил десятилетнюю девочку. В этот момент ребенок ехал на механическом самокате.

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В результате ДТП школьница получила травмы, ее госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства аварии под контролем прокуратуры.

Ранее врач Длин призвал пешеходов не заходить на дорожки для самокатов, чтобы не попасть в ДТП.