17 мая 2023, 18:51
Мужчина на электровелосипеде сбил десятилетнюю девочку в Москве
Прокуратура: на юго-западе Москвы мужчина на электровелосипеде сбил 10-летнюю девочку
Десятилетний ребенок попал в больницу после того, как на него наехал мужчина на электровелосипеде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
На улице Маршала Савицкого в Юго-Западном административном округе столицы в среду, 17 мая, 25-летний молодой человек на электровелосипеде марки «Аймико» сбил десятилетнюю девочку. В этот момент ребенок ехал на механическом самокате.
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В результате ДТП школьница получила травмы, ее госпитализировали. Правоохранительные органы устанавливают все причины и обстоятельства аварии под контролем прокуратуры.
Ранее врач Длин призвал пешеходов не заходить на дорожки для самокатов, чтобы не попасть в ДТП.
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Москва 2023
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