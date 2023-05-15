Москва 15 мая 2023, 15:41 Музейное ралли «Тур культур» пройдет в Москве Заммэра Максим Ликсутов: Музей транспорта Москвы проведет ралли «Тур Культур» 20 мая РИА «Новости»

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Ретроавтомобили проедут по столичным улицам во время акции «Ночь в музее». Об этом сообщили на сайте московского транспорта со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

Музей транспорта Москвы 20 мая, во время общегородской акции «Ночь в музее», представит ралли «Тур культур». Участники за рулем ретроавтомобилей поедут в тур по музеям, где выполнят задания по экспозициям.

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В ралли будут участвовать Музей архитектуры имени А. В. Щусева, Музей Москвы, Московский музей современного искусства (ММОМА), Еврейский музей и центр толерантности, музей-заповедник «Царицыно» и Музей транспорта Москвы.

«Мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, потому что видим большой интерес жителей к этой теме. В рамках общегородской акции „Ночь в музее“ Музей транспорта Москвы проведет Музейное ралли „Тур Культур“. Посмотреть его смогут все желающие», — отметил Ликсутов.

Раритетные машины стартуют от павильона «Транспорт СССР» на ВДНХ, который стал площадкой Музея столичного транспорта. Финальной точкой заезда будет «Царицыно». Там пройдет дефиле автомобилей-участников.

Ралли продлится с 14:30 до 00:00.

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