Москва 04 сентября 2023, 11:55 Музей транспорта Москвы представит единственный в мире вагон метро типа В Вагон метро типа В восьмидверной модификации появился в Музее транспорта Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Музее транспорта Москвы покажут вагон метро типа В восьмидверной модификации 1927 года, аналога которому нет нигде в мире. Кроме того, до середины ноября посетители смогут увидеть еще несколько экспонатов, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы будет посвящена становлению и развитию системы пассажирских перевозок в столице», — уточнил он.

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В музее также представят вагоны Еж3, «Яуза» (81-720), серий 81-717, Г и мотовоз АГМу. Также в экспозицию войдет макет метровагона «Москва-2019» (81-765.4).

Глава столичного дептранса отметил, что на выставке покажут 53 экспоната. Посетители смогут рассмотреть автобусы, трамваи, троллейбусы, городскую спецтехнику, грузовые и легковые автомобили, гужевой транспорт, а также полноразмерные неходовые макеты важного в истории столицы транспорта.

Всего фонды Музея транспорта Москвы насчитывают больше 250 экземпляров легковых и грузовых машин, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, вело- и мототехники. Ознакомиться с экспонатами можно на выставках и транспортных объектах. Постоянную экспозицию музея разместят в гараже архитектора Константина Мельникова, когда объект закончат реставрировать.

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