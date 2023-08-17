Москва 17 августа 2023, 18:42 Музей Победы в Москве провел курсы для музейных работников ЛНР Академия Музея Победы Москвы провела трехдневный тренинг для сотрудников музеев ЛНР https://pobedarf.ru/

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Курсы повышения квалификации «Современные тенденции развития музея как ресурса воспитания» провели для коллег из Луганской Народной Республики и других регионов России сотрудники столичного Музея Победы. Как сообщили «360» в пресс-службе организации, руководители крупных проектов «Лица Победы», «Школьный Музей Победы» и других поделились своим опытом организации работы с музейными сотрудниками ЛНР.

Главной задачей приехавших в столицу руководителей и научных сотрудников музеев со всех уголков России стало приобретение теоретических и практических знаний и освоение новых методик на занятиях и тренингах.

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За три дня интенсива участники курсов посетили около тридцати лекций, в том числе на тему «Украинский национализм. История вопроса», которую провел старший научный сотрудник НИИ Военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России Андрей Климов. Также гостям из новых регионов России показали уникальные масштабные экспозиции «Подвиг народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

«Как я только зашла в Музей Победы, моей первой мыслью было: „Это просто фантастика!“ Меня поразили масштаб и невероятно интересная подача, то, насколько сотрудники музея любят свое дело и находятся на своем месте. Здесь все идет в ногу со временем», — поделилась впечатлением главный хранитель Музея истории города Луганска Дарья Кустова.

Кроме того, специалист из ЛНР подчеркнула, что изучение устройства как экспозиции, так и фондового хранилища Музея Победы может помочь в организации луганского музея.

По итогам обучения участникам курсов 17 августа вручат удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

Ранее Музей современной истории России предложил посетителям с триколором в День российского флага посетить экспозицию бесплатно.