Москва 16 августа 2023, 14:56 Музей Победы пригласил москвичей на лекции о тактической медицине Программа «Парк Победы. Главный патриотический» пройдет в Москве 19 и 20 августа Фото: victorymuseum.ru

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В рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический» в выходные, 19–20 августа, пройдут мастер-классы, концерты и спортивные состязания. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В субботу, 19 августа, на площадке ДОСААФ пройдет лекция о тактической медицине и выставка массогабаритных макетов оружия. Также посетители смогут научиться собирать автомат АК-74. Кроме того, в этот день на локации «Фронтовая агитбригада» выступит фолк-рок группа «Именины».

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В воскресенье, 20 августа, состоится серия мастер-классов проекта «Мастерская музыки», где посетителей научат играть на военном барабане и других ударных инструментах. На площадке «Курс молодого бойца» пройдут занятия, где можно будет овладеть навыками ориентирования и установки армейской палатки.

Гостей парка будут ждать мастер-классы, концерты и фотозоны, а 50 интерактивных площадок воссоздадут атмосферу 1940-х годов.

Также посетители по предварительной регистрации смогут присоединиться к пешим и автобусным экскурсиям по достопримечательностям Поклонной горы.

Ранее москвичей пригласили на музыкальный фестиваль SandlerFest 2023 на ВДНХ.