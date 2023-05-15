Москва 15 мая 2023, 16:31 Музей Победы на Поклонной горе стал участником патриотического маршрута Музей Победы в Москве стал участником патриотического маршрута «Путь героя» Сайт мэра и правительства Москвы

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Музей Победы и его филиал «Главные оружейные реликвии армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе стали частью патриотического маршрута «Путь героя», который стартовал в Москве 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Накануне летних каникул молодые москвичи и гости столицы пройдут миссии-маршруты по городу. Во время выполнения заданий школьников познакомят с историей России и расскажут о подвигах героев Великой Отечественной войны. Участникам предстоит путь от музея-панорамы «Бородинская битва» до Музея Победы, где они увидят экспозицию «Подвиг армии».

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Также гости посетят диорамный комплекс, посвященный ключевым битвам и сражениям, узнают об историческом проекте «Лица Победы» и ознакомятся с уникальной военной техникой.

Получить маршрутные карты можно на официальном сайте проекта.

Ранее стало известно об открытии музея имени Бориса Феофанова в Мытищах. Его посвятили памяти генерал-лейтенанта и почетного гражданина округа. За 45 лет службы он прошел путь от командира до начальника разведки войск Дальнего Востока, получил два ордена Отечественной войны I степени.