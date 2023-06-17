Москва 17 июня 2023, 13:35 Музей Новодевичьего монастыря возведут в Хамовниках Бочкарев: в Москве в Хамовниках построят музей истории Новодевичьего монастыря Сайт мэра и правительства Москвы

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В четырехэтажном здании будущего музея Новодевичьего монастыря в Хамовниках планируют проводить выставки, лекции и мастер-классы. В помещениях разместят фондохранилища, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты одобрили строительство Музейного центра Московского Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря площадью около 10,7 тысячи «квадратов» в Хамовниках в Лужнецком проезде.

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Это будет четырехэтажное здание с подземной парковкой, рассчитанной на посетителей и работников музея. Входную группу оснастят центральной лестницей и лифтами.

На территории комплекса представят экспозицию в честь 500-летия основания Московского Новодевичьего монастыря.

«В фондах музея будут храниться ценные художественные и исторические памятники, предусмотрена активная выставочная деятельность, а также организация лекций и мастер-классов», — уточнил Бочкарев.

Объект возведут на деньги из федерального бюджета. После открытия центр войдет в структурное подразделение Государственного исторического музея.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что выставку откроют на третьем и четвертом этажах музейного комплекса. Музей смогут посещать до 400 гостей в сутки.

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