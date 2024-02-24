Москва 24 февраля 2024, 15:59 Музей Москвы установил новый рекорд по посещаемости Собянин: более 1,1 миллиона человек посетили объединение «Музей Москвы» за год Freepik

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В прошлом году в объединении «Музей Москвы» побывали свыше 1,1 миллиона человек. Такая посещаемость стала рекордной с 2012 года за счет необычных творческих проектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что центральная площадка музея, расположенная на Зубовском бульваре, представила успешные выставки «Дом моделей. Индустрия образов» — о советских институтах моды, «Куплю гараж» — об отечественном феномене «гаражной культуры». Последнюю открыли в марте.

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Гости также могут участвовать в образовательных программах, ярмарках, фестивалях, театральных событиях и кинопоказах, организованных музеем.

Глава города добавил, что большой популярностью пользуются маршруты Городского экскурсионного бюро.

Дарвиновский музей также запустил выставку «Ре-конструкция» в честь столетия со дня рождения антрополога Галины Лебединской. Посетители смогут посмотреть на воспроизведенные изображения лица жившего почти 200 тысяч лет назад гейдельбергского человека.