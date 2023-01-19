Москва 19 января 2023, 23:30 Музей искусств захотели построить на территории бывшей промзоны «ЗИЛ» в Москве

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В Москве на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ» возведут музей искусств. Его построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщило «АБН».

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Сейчас на объекте проводят кровельные и монолитные работы. Также осуществляется черновая отделка помещений. Здание планируют построить до конца 2023 года. Его площадь составит около 12 000 «квадратов». Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что музей сможет принимать свыше 1,5 тысячи посетителей одновременно.