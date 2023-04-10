Москва 10 апреля 2023, 17:57 Музей «Динамо» откроется 21 апреля на северо-западе Москвы

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Уникальный спортивно-исторический музей «Динамо» откроется 21 апреля на территории Петровского парка в Москве. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Посетители музея узнают о столетней истории спортивного Общества «Динамо», этапы его развития будут представлены в интересной хронике и мультимедийных инсталляциях. Многие из экспонатов представят публике впервые.

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Отмечается, что на выставках также можно будет увидеть кубки и настоящую спортивную форму легендарных спортсменов.