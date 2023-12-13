Москва 13 декабря 2023, 10:22 МТШ открыла спецнаправление «Технологии пищевой промышленности» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» открыла обучение по спецнаправлению «Технологии пищевой промышленности». Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он отметил, что в городе более 250 предприятий выпускает продукты питания. Столичные компании производят хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные и молочные продукты, полуфабрикаты и другие товары. Предприятия регулярно увеличивают объемы выпускаемой продукции, при этом повышают ее качество и расширяют собственный ассортимент.

Открытое в рамках «МТШ» спецнаправление «Технологии пищевой промышленности» позволит специалистам получить углубленные знания и практикоориентированные навыки для развития их профессиональных компетенций и отрасли пищепрома Москвы. Владислав Овчинский

Разрабатывают специальное направление два партнера —НИИ хлебопекарной промышленности и Российский биотехнологический университет. С последним МТШ запустила уже семь образовательных курсов, в том числе «Современные аспекты производства хлебобулочных изделий», «Эксперт-нутрициолог» и другие.

Вице-спикер Государственной думы, глава Попечительского совета Российского биотехнологического университета Борис Чернышов отметил, что промышленность нуждается в специалистах высокого класса. Поэтому было принято решение о реализации программ повышения квалификации и профпереподготовки по передовым технологиям вместе с МТШ.

Лекции будут проходить онлайн, а практическая отработка — в наших инновационных лабораториях и на площадках предприятий-партнеров. Борис Чернышов

В рамках курса НИИ хлебопекарной промышленности специалисты сформируют профессиональные компетенции в вопросе производства хлебобулочных изделий. Занятия состоят из трех модулей. Благодаря курсу ученики смогут за короткий промежуток времени освоить современные подходы к выпуску разного ассортимента изделий, в частности, с применением инновационных технологий.

По словам директор научно-исследовательского института Марины Костюченко, даже при создании обычного хлеба нужно обладать не только техническими приемами, но и фундаментальным пониманием самого продукта. Такой подход к делу поможет создавать новые рецепты и поддерживать качество товара на высоком уровне.

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