Москва 01 декабря 2023, 18:00 Мозаичное панно украсило станцию Троицкой линии метро в Москве Мозаичное панно украсило станцию «Университет дружбы народов» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Станцию Троицкой линии московского метрополитена «Университет дружбы народов» украсило уникальное мозаичное панно. Его изготовили из нескольких тысяч элементов художественного стекла и разместили во всю длину 50-метровой стены в переходе, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Композиция продолжает единую концепцию самой станции. На панно легко узнаются силуэты крупнейших городов мира — символ единства и многообразия народов и культур всех континентов», — рассказал он.

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Собянин добавил, что на монтаж панно у специалистов ушел примерно месяц.

Станция «Университет дружбы народов» практически готова. В пассажирской зоне и служебных помещениях идут отделочные работы, специалисты монтируют инженерные системы. Кроме этого, благоустраивают прилегающую к станции территорию.

Ранее в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах отреставрировали историческое панно в выставочном зале. Специалистам удалось вернуть изображению первоначальный облик.