Москва 13 июля 2023, 10:27 Мост северного дублера Кутузовского проспекта в Москве успешно прошел испытания Северный дублёр Кутузовского проспекта / «ВКонтакте»

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Испытания моста через Москву-реку в составе Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) успешно прошли. Специалисты проверили статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Эксперты подтвердили полное соответствие инженерного сооружения проектным требованиям. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам руководителя департамента, строительство Северного дублера Кутузовского проспекта проходит в рамках концессионного соглашения. Некоторые его элементы уже находятся на завершающей стадии. Например, в конце июня закончили укладывать асфальт на мосту через Москву-реку и установили подсветку.

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«Также он успешно прошел испытания на статическое напряжение и колебания под нагрузкой. Положительное заключение экспертизы получил съезд на Шелепихинскую набережную. Два искусственных сооружения Северного дублера практически готовы к вводу в эксплуатацию. Осталось нанести дорожную разметку и установить указатели», — добавил Овчинский.

Испытаниями занимались специалисты Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений. По утвержденным правилам они проверяли напряжение в главных балках и прогибы в арочных сечениях под нагрузкой, а потом сравнили показатели с расчетными значениями.

«Роль нагрузки опорного сечения 150-метрового пролета исполняли 14 тридцатитонных автосамосвалов. По команде они медленно перемещались, останавливаясь на предварительно рассчитанных точках», — рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Он объяснил, что с помощью статистических испытаний удается проверить способность моста нести запроектированную нагрузку. Цель динамических испытаний — определить период собственных колебаний моста.

Предполагается, что новая дорога разгрузит Можайское шоссе и Кутузовский проспект, а также улучшит дорожную ситуацию на западе Москвы.