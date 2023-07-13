Москва 13 июля 2023, 19:03 Мост над мостом построят на юго-востоке Москвы Глава депстроя Москвы Загрутдинов: строительство моста через реку Пехорку выполнили на 85% Сайт мэра и правительства Москвы

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Мост через реку Пехорку, который соединит Московский скоростной диаметр (МСД) с трассой «Москва — Нижний Новгород — Казань», возвели на 85%. Об этом рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Сейчас ведутся работы по установке металлического барьерного ограждения, устройству фундаментов и ростверков шумозащитных экранов, дорожного полотна и благоустройству территории. Рафик Загрутдинов Глава департамента строительства Москвы

Он добавил, что достроить объект планируют на полгода раньше срока — через месяц. В сентябре по новому мосту длиной более 300 метров с тремя полосами в обе стороны запустят движение.

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При проектировании специалисты применили технологии информационного моделирования. Это позволило быстро установить спецификацию элементов конструкций моста и прилегающих дорожных объектов и рассчитать сроки работ.

Под строящемся мостом есть другой мост Зенинского шоссе, он также пролегает через реку Пехорку. Загрутдинов подчеркнул, что движение по нему во время стройки не останавливали.

Кроме того, для снижения шумового воздействия на мосту установят 426 метров защитных экранов.

Ранее мост северного дублера Кутузовского проспекта в Москве успешно прошел испытания.