Москва 21 февраля 2024, 16:45 Мост между Филевской и Мневниковской поймами в Москве достроят в этом году Строительство моста между Филевской и Мневниковской поймами завершат в 2024 году Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

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Мост через Москву-реку между Филевской и Мневниковской поймами достроят в 2024 году. Это позволит улучшить транспортную ситуацию примерно для 300 тысяч местных жителей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новое сооружение с четырьмя полосами движения в обоих направлениях и тротуарами для пешеходов свяжет две важнейшие территории развития Москвы», — отметил он.

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Глава города также объявил об открытии в Филевской пойме в ближайшие несколько лет Национального космического центра.

Кроме того, в Мневниковской пойме приступили к возведению современного квартала, уникальных спортобъектов и 17 километров автодорог. При этом новые станции БКЛ уже запустили.

Благодаря мосту, который соединит Мневники с районом Филевский Парк, на западе и северо-западе столицы транспорт станет доступнее. Он готов уже на 40%.

По словам Собянина, все работы проводят без остановки движения речного транспорта. Он добавил, что сейчас строят и проектируют еще шесть объектов.

В Москве также возведут путепровод в районах Бутырский и Марьина Роща. Москомэкспертиза уже одобрила строительство.