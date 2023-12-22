Москва 22 декабря 2023, 10:50 Мост через канал имени Москвы отремонтировали в столице Пешеходный мост через канал имени Москвы обновили на северо-западе столицы Фото: Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы»

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Пешеходный мост через канал имени Москвы, соединяющий центральную часть района Покровское-Стрешнево и одноименной природно-исторический парк, отремонтировали на северо-западе столицы. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«В этом году обновили пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался», — уточнил он.

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По его словам, содержанию мостовых сооружений уделяют особое внимание. Их постоянно обследую и при необходимости ремонтируют.

За время ремонта рабочие восстановили конструкции металлического пролетного строения, отремонтировали железобетонные опоры, заменили части лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, железобетонные плиты покрытия и уложили асфальт.

За 2023 год в Москве обновили девять мостовых сооружений. Это позволило продлить их срок эксплуатации и сделать более комфортными условия для движения водителей и пешеходов.