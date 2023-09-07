Москва 07 сентября 2023, 12:40 Москву украсили в честь Дня города флагами, плакатами и цифровыми билбордами Бирюков: более 4,5 тысячи флагов и конструкций украсили Москву ко Дню города Фото: Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

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Столицу преобразили ко Дню города, установив флаги, праздничные плакаты и цифровые билборды. Ключевым элементом оформления стало слово «Москва» и число 876 — именно столько лет исполнится в этом году столице. Об этом рассказал заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В общей сложности установили более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций, они украсили главные московские мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов, въезды в город и общественные пространства», — уточнил он.

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Заммэра отметил, что в честь праздника пешеходные зоны оснастили арками с живыми цветами, интерактивными конструкциями, а также создали зоны с качелями. Пушкинскую площадь украсила инсталляция со светящимися буквами, которые образуют слово «Москва».

В парке «Зарядье» установили объемно-декоративную конструкцию «С днем рождения, Москва!», а на Поклонной горе появилась цифровая стела, на которой транслируют лучшие виды мегаполиса. Кроме того, там открыли фотовыставку.

Бирюков добавил, что больше тысячи плакатов с поздравлениями разместили на уличных билбордах, остановках и афишных стендах.

Ранее москвичам сообщили, что велопрокат будет работать по спецтарифам в День города. В течение трех дней арендовать велосипеды можно будет за пять рублей.