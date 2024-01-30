Москва 30 января 2024, 17:56 Москву-реку очистили от брошенных судов и плавучих объектов Ликсутов: южную часть акватории Москвы-реки очистили от 18 брошенных объектов РИА «Новости»

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В 2023 году городские службы столицы провели большую работу по очистке Москвы-реки. Они убрали из южной части акватории 10 плавучих объектов и восемь брошенных судов. Об этом сообщил глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«В 2023 году мы завершили работы по очистке водоемов в южной части города», — рассказал он.

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Город провел работы по очистке реки от затонувших и заброшенных судов, а также нелегально размещенных понтонов и других подобных сооружений. Их владельцам выпишут штрафы. Они смогут получить обратно свое имущество, если компенсируют муниципалитету сумму, потраченную на извлечение из водоема.

Летний сезон речной навигации в Москве официально начнется 24 апреля. В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли свыше 700 тысяч пассажиров.