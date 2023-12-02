Москва 02 декабря 2023, 08:54 Москву отметили национальной премией в сфере креативных индустрий Проект «Москва — город кино» получил нацпремию в сфере креативных индустрий Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

«Москва — город кино» признали лучшим решением в направлении «Проект в области развития территории» и удостоили Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards). Мэр столицы Сергей Собянин посетил торжественную церемонию в концертном зале «Зарядье».

«Я никак не ассоциировал этот проект с какой-то отдельной территорией. Вообще у нас были, конечно, идеи. У нас „Мосфильм“ прекрасный, который мы начали возрождать, помогать возрождать», — отметил он.

Реклама

Глава города пояснил, что проект «Москва — город кино» представляет собой 300 гектаров креативного пространства, включающих разные эпохи.

Он напомнил, что в 2022-м столицу отметили премией за проект «Московская неделя моды». За год он набрал обороты: отечественные бренды стали активно занимать места покинувших страну иностранных компаний. Москва провела модный саммит стран БРИКС, появились планы переместить центр моды с Запада на Восток.

Мэр добавил, что награжденный в этом году проект получит дальнейшее развитие. Киноиндустрия охватывает всю столицу, а не отдельные точки. Это естественное продолжение города. Один из эффективных инструментов развития киноиндустрии — цифровая платформа, благодаря которой съемочные группы могут арендовать помещения, оборудование, студии и реквизит в лучших локациях Москвы. Кинокластер может способствовать развитию индустрии в целом и созданию достойных фильмов, добавил Собянин.