02 июня 2023, 20:04
Москву накрыли грозовые ливни. Водителей попросили быть внимательнее на дорогах
Дептранс Москвы призвал водителей к внимательности на дорогах из-за ливней
В Москве до позднего вечера ожидается непогода: дожди, грозы и даже град. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В столицу, как и предупреждали синоптики, 2 июня пришли грозовые ливни. За окнами сверкают молнии, бушует сильный ветер и льет дождь. Ненастная погода сохранится как минимум до 21:00 пятницы.
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«В ближайшее время прогнозируется дождь, местами — ливень, гроза, ветер с порывами до 15–20 метров в секунду», — уточнили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, в том числе следить за скоростью.
«Держите дистанцию, избегайте резких маневров, не отвлекайтесь на телефон во время движения. Советуем не оставлять машины под деревьями и шаткими конструкциями», — отметили в дептрансе.
Горожан также попросили проявлять бдительность на улице и напомнили, что нельзя прятаться под деревьями от дождя.
Ранее «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице и области из-за грозы.
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