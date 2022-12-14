Эксклюзив 14 декабря 2022, 11:03 Москву накроют никольские морозы Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в Москве с 18 декабря Unsplash

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Новых сильных снегопадов, как ночью 14 декабря, в ближайшие дни в Москве ждать не стоит. Однако в выходные в город придут настоящие никольские морозы, предупредила «360» метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В ближайшие дни категории сильных осадков снег не достигнет, хотя 17 декабря практически в течение всего дня будет снег от небольшого до умеренного», — сказала она.

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Последний снегопад метеоролог объяснила действием южного циклона, который быстро сформировался на холодном фронте и принес большое количество осадков — 11 миллиметров за ночь, то есть 20% от месячной нормы для декабря. Всего за сутки снежный покров увеличился на 10–12 сантиметров. Сильнее всего припорошило Измайлово, где слой снега достиг 21 сантиметра, в районе ВДНХ — 16 сантиметров.

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Татьяна Позднякова предупредила о снегопаде, который будет почти каждый день до конца недели, кроме воскресенья, но не таком сильном — 15 и 16 декабря от небольшого до умеренного. Снег немного усилится 17 декабря, потому что через регион пройдет очередной южный циклон, но его центр будет далеко от Москвы.

Ближайшей ночью город окажется в тылу циклона и температура воздуха составит -7…-9 градусов, днем -4…-6 градусов. Затем ночью потеплеет до -4…-9 градусов, днем -2…-7. Однако 18 декабря атмосферное давление быстро повысится, погоду определит антициклон, днем и в течение суток 19 декабря — без существенных осадков, но холодно.

«К нам придут настоящие никольские морозы, потому что минимальная температура понизится до -10…-15 градусов, дневная — до -5…-7 градусов. То есть волна никольских морозов в этом году осуществится», — сказала метеоролог.

Из-за сильного снегопада Департамент транспорта Москвы посоветовал пересесть на общественный транспорт. Росавиация заявила, что обошлось без крупных сбоев в аэропортах — они работают штатно, с незначительными задержками рейсов.