Москва 29 ноября 2023, 09:26 Москву накроют метели и сильный ветер Синоптик Леус: в Москве 29 ноября усилится ветер и пройдут метели Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва окажется во власти южного циклона 29 ноября. Синоптики спрогнозировали сильный ветер, метели и до -5 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня управление погодой в столице постепенно перейдет к очередному южному циклону», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в столичном регионе будет облачно. Во второй половине дня в юго-западных районах области ожидаются небольшие осадки в виде снега. Ближе к вечеру на Москву обрушатся метели и усилится ветер. В дневное время суток столбики термометров покажут отметки -3…-5 градусов. Ночью будет до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -1 до -6 градусов. В ночные часы похолодает до -7 градусов.

Ветер подует с востока со скоростью 5-10 метров в секунду, во второй половине дня порывистый. Атмосферное давление упадет до 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг в столице потеплеет до нуля градусов, ожидаются снег, метель, местами мокрый снег и гололед.

В понедельник в Москве отметили самый высокий снежный покров с начала сезона. В последний раз подобное количество осадков в ноябре зафиксировали в 2012 году.