Москва 26 июля 2023, 09:09 Москву накроют ливни, грозы и град в среду Синоптик Леус: в Москве 26 июля ожидаются грозы и град Сайт мэра и правительства Москвы

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Жителей и гостей Москвы в среду ждет «мокрое тепло». В регионе прогнозируются кратковременные дожди, грозы, град и до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, 26 июля пришедший с юго-запада активный волновой циклон и системы его атмосферных фронтов будут властвовать в столице. Он принесет облачную с неустойчивыми прояснениями погоду и осадки. Леус уточнил, что больше всего непогода затронет западные и северные районы региона.

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В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью похолодает до +16 градусов. В Подмосковье днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. В ночные часы температура опустится до +13 градусов. Ветер подует с юго-запада со скоростью 4–9 метра в секунду, с порывами до 15 метров в секунду, на юге и востоке области до 18 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 735 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Метеоролог добавил, что в четверг также ожидаются дожди и грозы.

Ранее москвичам рассказали, что самым теплым днем в столице будет пятница с температурой до +28 градусов. Но уже в выходные ожидается очередное похолодание.