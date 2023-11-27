27 ноября 2023, 11:19
Москву накроют ледяной дождь, гололед и мощный снегопад
МЧС предупредило о ледяном дожде, гололеде и мощном снегопаде в Москве 27 ноября
Непогода продолжит властвовать в Москве. МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном снеге, ледяном дожде и гололеде в столице.
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях будет действовать в Москве 27 ноября с 10:00 до 13:00.
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Спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Они также посоветовали избегать обгонов и других опасных маневров. Кроме того, не стоит оставлять автомобиль рядом с деревьями.
Москвичей попросили на улице в непогоду обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться от осадков под деревьями.
Из-за обильного снегопада на московских улицах выросли внушительные сугробы — до 22 сантиметров. Такие показатели в три раза превышают климатическую норму и характерны для первой декады января.
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