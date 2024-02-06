Москва 06 февраля 2024, 14:57 Москву накроют интенсивные снегопады в среду Синоптик Леус предупредил об интенсивных снегопадах в Москве 7 февраля РИА «Новости»

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В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», — рассказал он.

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По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.

Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.