06 февраля 2024, 14:57
Москву накроют интенсивные снегопады в среду
Синоптик Леус предупредил об интенсивных снегопадах в Москве 7 февраля
В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», — рассказал он.
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По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.
Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.
При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.
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