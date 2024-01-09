Москва 09 января 2024, 19:42 Москву накроет сильный снег в ночь на среду МЧС выпустило предупреждение о сильном снеге до утра 10 января в Москве Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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В ближайшее время на Москву обрушатся сильные осадки. Экстренное предупреждение о снегопаде в ночь на 10 января опубликовала пресс-служба столичного ГУ МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 19:00 9 января до 06:00 10 января в Москве прогнозируется снег, местами сильный», — говорится в сообщении.

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Представители ведомства порекомендовали автомобилистам в непогоду снижать скорость, следить за дистанцией и не обгонять на дорогах машины. Спасатели напомнили, что автомобили нельзя парковать рядом с деревьями. Прохожим посоветовали на улице не находиться около рекламных щитов и шатких конструкций.

В предстоящие дни в Москве и области резко понизится атмосферное давление, а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье некоторых людей.