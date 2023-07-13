13 июля 2023, 08:23
Москву накроет холодной и дождливой погодой
Синоптик Леус: в Москве 13 июля будет холодно и пойдут дожди
Непогода продолжает мучить жителей столицы. В четверг в Москве вновь ожидается похолодание и осадки в виде дождя. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за влияния периферии циклона на регион к берегам Москвы-реки стянутся крупные поля облаков, пойдут кратковременные дожди, а также будут господствовать холодные воздушные массы.
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В дневные часы в столице воздух прогреется до +15…+17 градусов. Ночью похолодает до +12 градусов. На территории Московской области днем столбики термометра покажут отметки +13…+18 градусов. В ночное время суток — до +9 градусов.
Метеоролог отметил, что с такими показателями четверг может попасть в пятерку самых холодных 13 июля за последние полвека. Он добавил, что прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. В пятницу придет долгожданное потепление — до +21…+23 градусов и без осадков.
Ранее синоптик Тишковец предупредил о самом холодном дне в Москве.
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