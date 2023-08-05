Москва 05 августа 2023, 08:31 Москву 5 августа ждет жара до +32 градусов Гидрометцентр России: жара до +32 градусов придет в Москву 5 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В субботу, 5 августа, метеорологи ожидают в столичном регионе жару без осадков. Об этом сообщили на сайте Гидромедцентра России.

По данным синоптиков, днем воздух в Москве прогреется до +30...+32 градусов, погода обещает быть облачной, но осадков можно не ждать. Переменный ветер не превысит скорости 3-8 метров в секунду.

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К ночи температура немного упадет — до +18...+20 градусов тепла. Юго-западный ветер ожидается со скоростью около 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня составит 751 миллиметр ртутного столба, что слегка выше нормы.

Ранее кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин дал москвичам и гостям города несколько важных советов о том, как пережить жаркие выходные без вреда для здоровья.