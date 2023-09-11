Москва 11 сентября 2023, 18:00 Москвичу вернули похищенный велосипед стоимостью 150 тысяч рублей Полиция вернула москвичу украденный велосипед стоимостью 150 тысяч рублей Unsplash

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Столичные полицейские вернули жителю Москвы похищенный на улице дорогостоящий велосипед. Об этом рассказали в Telegram-канале рассказала пресс-служба МВД России.

По данным правоохранителей, велосипед стоимостью 150 тысяч рублей украл 38-летний житель Белгородской области. Он приметил оставленный ненадолго без присмотра транспорт на Ткацкой улице и попал при этом на камеры наблюдения.

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«Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан на улице Академика Янгеля, а велосипед изъят. За свои противоправные действия мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже», — заявили в ведомстве.

Сейчас подозреваемый оказался под подпиской о невыезде.

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