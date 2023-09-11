11 сентября 2023, 18:00
Москвичу вернули похищенный велосипед стоимостью 150 тысяч рублей
Полиция вернула москвичу украденный велосипед стоимостью 150 тысяч рублей
Столичные полицейские вернули жителю Москвы похищенный на улице дорогостоящий велосипед. Об этом рассказали в Telegram-канале рассказала пресс-служба МВД России.
По данным правоохранителей, велосипед стоимостью 150 тысяч рублей украл 38-летний житель Белгородской области. Он приметил оставленный ненадолго без присмотра транспорт на Ткацкой улице и попал при этом на камеры наблюдения.
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«Благодаря оперативным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан на улице Академика Янгеля, а велосипед изъят. За свои противоправные действия мужчина стал фигурантом уголовного дела о краже», — заявили в ведомстве.
Сейчас подозреваемый оказался под подпиской о невыезде.
Ранее на праздновании свадьбы в Москве у невесты из сумочки вытащили все подаренные гостями деньги, а также ее личные средства. В общей сложности у молодых украли 200 тысяч рублей.
Полиция
Москва 2023
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