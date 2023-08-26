Москва 26 августа 2023, 13:46 Москвичи заметили паука-осу в Ясеневе — СМИ Telegram-канал «Новости Москвы»: в Ясеневе заметили паука-осу Фото: freepik.com

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Жители района Ясенево обнаружили на стене здания паука-осу. Они запечатлели необычное насекомое на фото, которое опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

«Паук-оса замечен в Москве, на этот раз в Ясеневе», — написали авторы поста.

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До этого подобных насекомых видели в Московской области. Дачники заметили пауков-ос на своих участках. Насекомое имеет непривычный окрас, как у осы.

Энтомолог, биолог Роман Хряпин рассказал «360», стоит ли людям опасаться этих пауков.

«Если вы будете пытаться его трогать сами, скорее всего, получится следующее: если вам удастся его схватить, то можете получить укус от него. Будет боль держаться, покраснение, припухлость довольно резкая и сильная. Через несколько дней пройдет все без следа», — уточнил он.

Специалист отметил, что если не трогать насекомое, оно не причинит вреда. Также он добавил, что пауки-осы в Подмосковье не редкость — они больше 10 лет обитают в местной фауне. Насекомое с желтыми и черными полосами появилось в столичном регионе из-за потепления, перебравшись с юга.

Ранее Минэкологии призвало не ловить светлячков в Подмосковье. Светящиеся в темноте насекомые представляют большой интерес для энтомологов.