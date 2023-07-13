Москва 13 июля 2023, 19:51 Москвичи за полгода «наворовали» тепловой энергии на 1,5 миллиарда рублей МОЭК с начала года выявила более 900 случаев хищения теплоэнергии на 1,5 миллиарда рублей ru.freepik.com

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С января в Москве зафиксировали более 900 случаев хищения теплоэнергии на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на сайте МОЭК.

«ПАО „МОЭК“ с начала 2023 года оформило в отношении потребителей 917 актов по фактам бездоговорного потребления тепловой энергии (БДП) на сумму 1,5 миллиарда рублей. При этом 890 миллионов рублей из них потребители уже оплатили поставщику ресурса», — уточнили в компании.

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Чаще всего москвичи пользовались тепловой энергией, не заключив контракт, а также самовольно подключались к сетям. Еще одно распространенное нарушение — увеличение тепловых нагрузок здания без согласования с энергетиками.

В МОЭК напомнили, что в случае обнаружения самовольных подключений жителей отключают от тепловых сетей и подадут на нарушителя в суд. Размер ущерба рассчитывают по площади помещения, умножая на норматив по отоплению и на действующий в регионе тариф на тепло. Взыскание через судебную инстанцию увеличивает стоимость тепла в 1,5 раза.

Ранее 30-летнего мужчину обвинили в серии мошеннических хищений у московских пенсионеров.