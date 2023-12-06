06 декабря 2023, 17:37
Москвичи выбрали вариант благоустройства въездных групп на ВДНХ
Более 200 тыс. москвичей проголосовали за благоустройство въездных групп на ВДНХ
На портале «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное благоустройству въездных групп на ВДНХ. В нем приняли участие свыше 200 тысяч москвичей. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.
Горожанам предложили ответить на три вопроса о том, как лучше оформить въездные группы на ВДНХ. В результате 69% жителей проголосовали за озеленение, 59% — за дополнительную подсветку, а 52% поддержали установление малых архитектурных форм.
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Голосование открыли после завершения конкурса «Золотой колос», который был посвящен развитию территории ВДНХ. На нем молодые архитекторы и дизайнеры предложили варианты обновления пяти въездных групп. Победителем стала работа авторского коллектива из Казани.
Ранее на ВДНХ открыли кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения.
Москва 2023
ВДНХ
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