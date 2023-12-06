Москва 06 декабря 2023, 17:37 Москвичи выбрали вариант благоустройства въездных групп на ВДНХ Более 200 тыс. москвичей проголосовали за благоустройство въездных групп на ВДНХ Проектное решение / Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале «Активный гражданин» прошло голосование, посвященное благоустройству въездных групп на ВДНХ. В нем приняли участие свыше 200 тысяч москвичей. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Горожанам предложили ответить на три вопроса о том, как лучше оформить въездные группы на ВДНХ. В результате 69% жителей проголосовали за озеленение, 59% — за дополнительную подсветку, а 52% поддержали установление малых архитектурных форм.

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Голосование открыли после завершения конкурса «Золотой колос», который был посвящен развитию территории ВДНХ. На нем молодые архитекторы и дизайнеры предложили варианты обновления пяти въездных групп. Победителем стала работа авторского коллектива из Казани.

Ранее на ВДНХ открыли кинотеатр «Круговая кинопанорама» с эффектом полного погружения.