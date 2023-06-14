Москва 14 июня 2023, 11:09 Москвичи выбрали цвета для трех будущих линий метро Мэр Москвы Собянин: жители столицы выбрали цвета для трех будущих линий метро Фото: freepik.com

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Участники голосования в проекте «Активный гражданин» выбрали цвета для трех строящихся линий метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В проекте «Активный гражданин» 56 275 человек проголосовали за второй вариант цветовой палитры для трех новых линий метро. Таким образом, жители столицы решили, что Троицкая ветка должна обозначаться изумрудным цветом, Рублево-Архангельская — графитовым, а Бирюлевская — рубиновым.

Строительство трех радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придет в отдаленные районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию. Сергей Собянин Мэр Москвы

По словам Собянина, москвичи всегда активно интересуются и участвуют в опросах, если они связаны с метро. К примеру, зимой жители столицы выбрали названия будущих станций на новых ветках.

К 2025 году у 91% жителей мегаполиса рельсовый транспорт будет в пешей доступности. В ближайшие годы в столице появятся Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская ветки метро. При этом цвета линий играют важную роль в навигации. Благодаря им пассажиры визуально запоминают схему метро и быстро ориентируются в поездках.