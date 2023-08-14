Москва 14 августа 2023, 12:26 Москвичи выбрали программу празднования Дня города В Москве завершилось голосование ко Дню города на портале «Активный гражданин» Сайт мэра и правительства Москвы

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Более 130 тысяч жителей Москвы приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин» и выбрали мероприятия, которые включат в программу празднования Дня города 9 и 10 сентября. Об этом сообщила столичная мэрия.

Наиболее популярными среди общегородских событий оказались мероприятия в парках культуры и отдыха (43% голосов) и специально подготовленные для детей мероприятия (32% голосов). Программы с участием благотворительных фондов выбрали 17% участников голосования, 6% доверились мнению специалистов, а оставшиеся 2% предложили свои варианты.

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Среди мероприятий в округах самыми популярными оказались концерты современной музыки (33%) и театрализованные представления (29%). 23% участников голосования заинтересовали концерты классической музыки, а 7% — поэтические программы. 6% выбрали вариант «Это должны решать специалисты», а оставшиеся 2% предложили свои идеи.

В голосовании участники должны были ответить на два вопроса и выбрать до трех вариантов ответов в каждом из них, а также предложить свои варианты.

В прошлом году Москва отмечала 875-летие, в связи с чем прошло около 200 крупных мероприятий на улицах, площадях, в парках, музеях и других культурных учреждениях на всей территории города. Основной площадкой для празднования стали центральные улицы, такие как Тверская, Охотный Ряд, Моховая.

Москвичам также предложили выбрать лучшие фото столицы на портале «Активный гражданин». На ежегодный конкурс городской фотографии «Планета Москва» прислали 1786 работ.