Москва 29 августа 2023, 17:13 Москвичи выбрали название для северного дублера Кутузовского проспекта Собянин: северный дублер Кутузовского проспекта назвали проспектом Багратиона Личный блог Сергея Собянина

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Участники проекта «Активный гражданин» выбрали название для северного дублера Кутузовского проспекта. Как сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, теперь магистраль будет называться проспектом Багратиона.

Шестиполосная дорога длиной примерно десять километров будет идти от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а потом пройдет к Северному обходу города Одинцово в Московской области. Благодаря дублеру время в пути сократится в среднем на полчаса.

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Как отметил мэр Москвы, название магистрали в честь генерала Петра Багратиона отвечает традиции сохранения памяти героев Отечественной войны 1812 года, в честь которых названы многие улицы на западе столицы. Откроют новый проспект в ближайшие недели.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что на МКАД в этом году планируется провести ремонт 38 участков общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.