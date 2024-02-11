Москва 11 февраля 2024, 13:29 Москвичи выбрали имена для песцов с «Городской фермы» на ВДНХ Мэрия Москвы: песцов с «Городской фермы» на ВДНХ назвали Тундрой и Арктикой Freepik

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Голосование по выбору имен для двух самок песцов, обитающих на «Городской ферме» на ВДНХ в Москве, завершилось. Горожане решили назвать их Тундрой и Арктикой, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Москвичи могли отдать свои голоса за то или иное имя для песцов в Telegram-канале ВДНХ с 19 января по 9 февраля. Всего предлагалось пять вариантов парных имен: Диона и Рея, Тундра и Арктика, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза.

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Песцов из Подмосковья перевезли на «Городскую ферму» на ВДНХ в конце 2023-го. Зверьки быстро освоились на новом месте, у них хороший аппетит. Песцы общаются между собой и с животными, находящимися в соседних клетках, а также принимают гостей.

Тундра и Арктика имеют белый и серебристый окрас. Благодаря таким оттенкам шерсти они могут зимой маскироваться. Ближе к лету, после линьки мех у зверьков становится бурым.

Москвичи уже принимали участие в выборе имен для животных с «Городской фермы» на ВДНХ. Участники голосования назвали двух альпак Шоколадкой и Черничкой, а овечку — Варварой.