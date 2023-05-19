Москва 19 мая 2023, 14:16 Москвичи выберут победителя конкурса на лучшее оформление витрины ко Дню Победы Голосование за лучшее оформление витрин ко Дню Победы пройдет в Москве freepik.com

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Двухнедельное голосование за лучшее оформление витрины к 9 Мая началось в столице. Призовой фонд конкурса составил 50 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В столице второй раз организовали конкурс, чтобы определить лучшее праздничное оформление ко Дню Победы фасадов магазинов, кафе, торговых центров и предприятий сферы бытовых услуг. На этот раз московские бизнесмены прислали свыше 540 заявок.

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Выбрать победителей предстоит участникам проекта «Активный гражданин» в шести номинациях: «Лучшее оформление сетевого магазина», «Лучшее оформление торгового центра», «Лучшее оформление предприятия общественного питания», «Лучшее оформление несетевого магазина», «Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг».

Отдать свой голос смогут пользователи только с учетной записью на сайте mos.ru с 19 мая по 4 июня. По окончании голосования 15 предпринимателей выйдут в лидеры: по три в каждой из пяти номинаций. Члены жюри заранее отобрали для финала самые яркие и оригинальные заявки.

Победителям вручат по пять миллионов рублей. Тем, кто займет второе и третье места, вручат по три и два миллиона рублей соответственно. Победителей конкурса объявят до 7 июня, уточнили в пресс-службе правительства.

Ранее стартовал прием заявок на конкурс по архитектуре и дизайну в Москве.