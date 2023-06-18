Москва 18 июня 2023, 09:29 Москвичи выберут победителей конкурса граффити в проекте «Активный гражданин» Жители Москвы в проекте «Активный гражданин» определят лучший проект конкурса граффити Сайт мэра и правительства Москвы

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В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, с помощью которого люди выберут победителей открытого конкурса граффити среди юных художников «Стены». Их работы украсят городские здания, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В начале мая в столице начался конкурс граффити «Стены», в котором участвует молодежь от 14 до 35 лет. В частности, соревнуются студенты художественных высших и средних учебных заведений, а также уличные художники, ученики и сотрудники частных школ.

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Конкурсанты создали макеты рисунков для выбранных ими объектов. Профессиональные стрит-арт-художники, выступающие в роли экспертной комиссии, отобрали 33 лучшие работы из 84. Теперь москвичам предстоит выбрать победителей путем голосования в проекте «Активный гражданин».

«Этот конкурс — первый шаг на пути к тому, чтобы в первую очередь сама молодежь и каждый житель Москвы выбирали, каким они бы хотели видеть наш город уже сейчас», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Активные жители столицы отдадут свои голоса за понравившееся им изображения, которые они бы хотели видеть на 11 зданиях в 11 административных округах. Для каждого объекта необходимо определить один из трех вариантов.

Ранее выставку работ победителей конкурса «Наследие моего района» открыли на Рождественском бульваре в Москве.