Москва 23 августа 2023, 19:59 Москвичи выберут название для Северного дублера Кутузовского проспекта Москвичам предложили выбрать название Северному дублеру Кутузовского проспекта Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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Перед открытием Северного дублера Кутузовского проспекта нужно определиться с его постоянным названием. Мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге предложил жителям выбрать имя для новой магистрали.

«На западе столицы многие проспекты и улицы носят имена полководцев и партизан Отечественной войны 1812 года: Кутузовский проспект, улица Барклая», — уточнил он.

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Глава города напомнил, что несколько лет назад москвичи решили новый Южный дублер Кутузовского проспекта назвать именем генерала Дорохова. По этой причине Северному дублеру логично дать название проспект Багратиона, в память об одном из главных героев Бородинского сражения.

При этом у горожан есть возможность выбрать альтернативные наименования, которые привязаны к конечным пунктам магистрали. Например, Одинцовское шоссе и Деловой проспект. Проголосовать за новое имя для Северного дублера Кутузовского проспекта можно в проекте «Активный гражданин».

Ранее Собянин сообщил, что Северный дублер Кутузовского проспекта в Москве скоро достроят. Новая трасса улучшит транспортное обслуживание сотен тысяч жителей столичного региона.