Москва 26 мая 2023, 09:31 Москвичи воспользовались сервисом «Мои платежи» 430 тысяч раз с начала этого года Москвичи стали чаще оплачивать домашний телефон через сервис «Мои платежи» Unsplash

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Жители столицы стали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС онлайн на портале mos.ru и в мобильных приложениях «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». С начала года сервисом «Мои платежи» воспользовались 430 тысяч раз, сообщил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий столицы Владимир Новиков.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11%. Всего с момента запуска „Моих платежей“, сервисом воспользовались 3,4 миллиона раз», — подчеркнул он.

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Систематизацию настроить просто. Достаточно просто сохранить свой номер домашнего телефона в личном кабинете. Тогда останется нажать на кнопку «Оплатить».

Также можно наладить автоплатеж или внести предоплату на несколько месяцев. Для того чтобы не вводить реквизиты вручную, нужно создать шаблон оплаты. Больше информации — в инструкции.

До конца августа для владельцев карт «Мир» настроили систему оплат счетов без комиссии. Кроме того, по карте «Москвенок» действует трехпроцентная скидка.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять скидку и студентам, которые снимают жилье.