Москва 12 января 2024, 10:50 Москвичи в три раза чаще стали пользоваться онлайн-сервисами для бизнеса Сергунина: востребованность московских онлайн-сервисов для бизнеса выросла втрое Freepik

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С 2020 года московские онлайн-сервисы для малого и среднего бизнеса стали востребованнее в три раза. С их помощью предприниматели могут дистанционно зарегистрировать фирму, проверить контрагента или изучить городские меры поддержки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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В прошлом году пользователи интересовались подборкой образовательных материалов для дистанционного обучения «Онлайн-академия 2.0» свыше 46 тысяч раз.

Предприниматели через сервисы получают консультации маркетологов, чтобы в дальнейшем нарастить объем продаж. Начинающие бизнесмены активно пользуются сервисом «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» при участии банков Москвы. Партнеры сервиса предоставляют также юридическое сопровождение, бухгалтерское обслуживание и ведение электронного документооборота.

В 2023 году на сайт поступило больше 14 тысяч заявок на услугу «Проверка контрагентов». Благодаря сервису пользователь может оценить, насколько надежен будущий партнер, с которым запланирована сделка.

В прошлом году свыше 2,7 тысячи московских предпринимателей воспользовались городской гарантийной поддержкой. Ее общая сумма составила более 65 миллиардов рублей.