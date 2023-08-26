Москва 26 августа 2023, 09:24 Москвичи в 10 раз чаще стали пользоваться сервисом для осмотра квартиры по реновации Число записавшихся на осмотр квартир по реновации выросло в 10 раз в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в 10 раз возросла популярность онлайн-записи на осмотр квартир по реновации среди участников программы. В этом году семьи подали больше 1,4 тысячи заявок против 139 в 2022-м, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Услуга „Запись на осмотр предложенной квартиры“ появилась в октябре 2021 года и стала одной из самых востребованных в рамках суперсервиса для переезжающих по реновации. С момента запуска ей воспользовались почти 1,7 тысячи раз», — уточнил он.

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Левкин связал возросшую популярность с тем, что москвичам вместе с предложением нового жилья начали выдавать брошюры с QR-кодами всех электронных продуктов для новоселов, а также рассказывать о цифровых возможностях сервиса.

Он добавил, что воспользоваться услугой можно на сайте mos.ru. Для этого нужно иметь полную учетную запись и данные о предложении новой квартиры. В общей сложности участникам реновации доступны шесть услуг в сервисе и пошаговая инструкция о переезде. Пользователи при необходимости смогут в онлай-режиме подать заявку, чтобы специалисты устранили строительные недочеты, а также записаться к нотариусу.

Ранее пять новостроек по реновации передали под заселение в Зеленограде. В них переедут жители 11 ветхих домов.