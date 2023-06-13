Москва 13 июня 2023, 10:52 Москвичи старше 50 лет смогут найти работу при помощи центра «Моя карьера» Москвичи старше 50 лет смогут найти работу благодаря новому проекту центра «Моя карьера» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Горожанам предложили принять участие в новом проекте от столичной службы занятости «Школа компаньонов», чтобы освоить новую профессию и устроиться на работу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В центре «Моя карьера» запустили кастомизированную программу «5.0» для соискателей старшего возраста. Участники проекта смогут получить карьерную консультацию, составить грамотно резюме вместе со специалистами, а также пройти тренинги по развитию надпрофессиональных и цифровых навыков. Кроме того, сотрудники центра помогут открыть собственное дело и получить статус самозанятого.

Участники смогут освоить новую социально ориентированную профессию «компаньон», ознакомиться со всеми стандартами работы с пожилыми людьми, развить навык эффективной стратегии на собеседовании и успешно трудоустроиться. Андрей Тарасов Директор службы занятости населения Москвы

Занятия будут проходить с 15 по 28 июня. По окончании курса участникам вручат сертификаты о квалификации, и они смогут сотрудничать с сервисом помощи пожилым людям. Желающим пройти обучение нужно подать электронную заявку или записаться в центре «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского в доме 1, строение 1.

Ранее россиянам назвали самые популярные виды подработки.