Москва 29 июня 2023, 19:55 Москвичи стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты в метро Максим Ликсутов: пассажиры метро Москвы стали в 10 раз реже покупать бумажные билеты Сайт мэра и правительства Москвы

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Спрос на бумажные билеты в столичном метрополитене упал почти в 10 раз. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Новые способы оплаты уменьшили число продаж бумажных билетов в метро с 375 миллионов в 2013 году до 41 миллиона в 2022 году. Эта тенденция сохраняется», — уточнил он.

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Глава дептранса добавил, что с этого января пассажиры купили на три миллиона меньше разовых билетов «Единый», чем в прошлом году. При этом количество поездок в метрополитене увеличилось.

Ликсутов напомнил, что в столичной поездке продолжают развивать альтернативные способы оплаты проезда. Благодаря этому каждый год удается уберечь от вырубки тысячи деревьев, а пассажирам — сэкономить время и деньги.

Сегодня любой турникет принимает банковскую карту для оплаты проезда. Кроме того, руководитель дептранса рекомендовал попробовать воспользоваться биометрией — самым современным и удобным способом для прохода в метро.

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